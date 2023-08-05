Tavşanlı’da araç motoruna giren yılan, itfaiye erleri tarafından çıkartıldı

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde araç motoruna giren yılan, itfaiye erlerinin uğraşları ile çıkartıldı.

Tavşanlı ilçesi Moymul Mahallesi’nde önce bir evin yanında görünen ve park halindeki otomobilin motor kısmına giren yaklaşık 2 metrelik yılan, itfaiye ekiplerinin gayretleriyle çıkarıldı.



Aracın ön kısmından motor kısmına girdiğini gören vatandaşlar itfaiyeye haber verdi. Olay yerine hızlı bir şekilde gelen ve aracın motor kısmından çalışmalara başlayan ekipler, uzun uğraşlar neticesinde yılanı bulunduğu yerden çıkarttı. İtfaiye ekipleri, yılanı güvenli bir şekilde yakalayarak doğal yaşam alanına bıraktı.