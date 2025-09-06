Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Tavşanlı’da beton mikseri devrildi: 1 yaralı

Ajans Haberleri
  • 06.09.2025 21:09
  • Giriş: 06.09.2025 21:09
  • Güncelleme: 06.09.2025 21:09
Kaynak: İHA
Tavşanlı’da beton mikseri devrildi: 1 yaralı

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde beton mikserinin devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.
Kaza, Tavşanlı’ya bağlı Ağaköy’de meydana geldi. M.E. idaresindeki beton mikserinin seyir halinde tekerinin patlaması sonrası sürücü direksiyon hakimiyetini kaybederek yoldan çıkıp devrildi. Kazada yaralanan mikser sürücüsü M.E. 112 Acil Servis Ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili olarak soruşturma sürüyor.

BirGün'e Abone Ol