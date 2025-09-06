Tavşanlı’da beton mikseri devrildi: 1 yaralı
Kaynak: İHA
Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde beton mikserinin devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.
Kaza, Tavşanlı’ya bağlı Ağaköy’de meydana geldi. M.E. idaresindeki beton mikserinin seyir halinde tekerinin patlaması sonrası sürücü direksiyon hakimiyetini kaybederek yoldan çıkıp devrildi. Kazada yaralanan mikser sürücüsü M.E. 112 Acil Servis Ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili olarak soruşturma sürüyor.