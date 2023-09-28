Tavşanlı’da elektrikli bisiklet yayaya çarptı: 2 yaralı
Kaynak: İHA
Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde elektrikli bisikletin yayaya çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Durak Mahallesi Cumhuriyet Meydanı Uzun Çarşı Caddesinde S.N.Y. idaresindeki elektrikli bisiklet yolun karşısına geçmeye çalışan E.Y.’ye çarptı. Kazada bisiklet sürücüsü S.N.Y. ve çarptığı E.Y. yaralandı.
Yaralılar, 112 acil servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Tavşanlı Doç.Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesine kaldırıldı.