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Tavşanlı’da elektrikli bisiklet yayaya çarptı: 2 yaralı

Ajans Haberleri
  • 28.09.2023 23:48
  • Giriş: 28.09.2023 23:48
  • Güncelleme: 28.09.2023 23:48
Kaynak: İHA
Tavşanlı’da elektrikli bisiklet yayaya çarptı: 2 yaralı

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde elektrikli bisikletin yayaya çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Durak Mahallesi Cumhuriyet Meydanı Uzun Çarşı Caddesinde S.N.Y. idaresindeki elektrikli bisiklet yolun karşısına geçmeye çalışan E.Y.’ye çarptı. Kazada bisiklet sürücüsü S.N.Y. ve çarptığı E.Y. yaralandı.
Yaralılar, 112 acil servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Tavşanlı Doç.Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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