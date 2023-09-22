Tavşanlı’da hırsızlık zanlısı tutuklandı

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde tırın aküsünü çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheliden 1’i tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Tavşanlı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 11 Eylül tarihinde Tavşanlı ilçesindeki park halindeki tırdan çalınan akü ile ilgili yapılan çalışmalar neticesinde, C.Y. (29) ve M.U. (26) isimli şahıslar oldukları tespit edildi.

Yakalanan şüpheli şahıslardan C.Y. sevk edildiği adli makamlarca adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken, şüpheli M.U. ise çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi.