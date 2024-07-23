Tavşanlı’da motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Bağlık Mahallesi’nde Adnan Menderes Bulvarı Çukurköy istikametine gitmekte olan M.K. idaresindeki 43 HA 225 plakalı otomobil ile Kültür Caddesi Kavşağı’ndan dönmeyen çalışan M.Ş. idaresindeki plakası alınamayan motosiklet çarpıştı.

Kazada motosiklette yolcu olarak bulunan E.K. yaralandı.

Yaralı E.K., ambulansla Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.