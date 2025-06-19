Tavşanlı’da motosiklet kazası: 1 yaralı

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında bir kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Tavşanlı çevreyolu Balıkesir ışıklı kavşağında seyir halinde olan 43 AGB 076 plakalı motosiklet, sürücüsü B.A.’nın kontrolü kaybetmesiyle yol kenarındaki beton kaldırıma çarparak devrildi.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü B.A., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.