Tavşanlı’da okul servis sürücülerine eğitim verildi

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde ilçe jandarma, ilçe emniyet ve belediye iş birliğinde okul servis sürücüleri ve rehber personel eğitimi verildi.

2024 Eğitim ve Öğretim yılı başlamadan önce, Tavşanlı Kaymakamlığı Toplantı Salonu’nda, ilçe jandarma, ilçe emniyet ve belediye paydaş kurumları ile bir araya gelindi.

Toplantıda, okul servis sürücüleri ve rehber personele, okul taşıma faaliyetleri ile ilgili önemli eğitimler verildi.

Eğitim kapsamında, okul taşıma faaliyetleri ile ilgili mevzuat, görev ve sorumluluklar, iletişim becerileri ve davranış kuralları gibi konular ele alındı. Sürücülerin ve rehber personelin bu konularda bilinçlenmesi ve güvenli taşıma hizmeti sunabilmesi hedeflendi.