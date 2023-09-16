Tavşanlı’da ot yangını evlere ulaşmadan söndürüldü

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde çıkan ot yangını, mahalle sakinlerinin seferberliği ile büyümeden söndürüldü.



Dağçeşme Mahallesinde çıkış sebebi henüz belli olmayan yangın, vatandaşların da çabaları ve itfaiye ekiplerinin de hızlı müdahalesi ile kontrol altına alındı.

Rüzgârın da etkisiyle hızla büyüyen ot yangını, çevredeki binalara sıçramadan itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Dağçeşme Mahallesinin alt kısmında bulunan otluk alanda çıkan yangın, mahalle sakinleri tarafından fark edildi ve 112 acil ihbar hattı arandı.

Tavşanlı Belediyesi itfaiye ekipleri, alevleri çevredeki evlere sıçramadan kontrol altına almayı başardı.

Yangın sonrası soğutma çalışmaları da titizlikle gerçekleştirildi. Ekipler gerekli kontrol ve inceleme faaliyetlerini de tamamlayarak bölgeden ayrıldı.