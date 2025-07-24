Tavşanlı’da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, dün gece Moymul Mahallesi Çevreyolu Caddesi’nde meydana geldi. N.K. yönetimindeki 43 AGP 844 plakalı otomobil, Çevreyolu Caddesi’ne dönüş yaptığı sırada, K.A. idaresindeki 43 ABV 353 plakalı motosikletle çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada motosiklet sürücüsü K.A. ile otomobilde yolcu olarak bulunan B.G. yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.