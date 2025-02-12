Tavşanlı’da otomobil yayaya çarptı: 1 yaralı

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde dün gece meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Durak Mahallesi Çevre Yolu üzerinde E.İ. yönetimindeki 43 FZ 212 plakalı otomobil, şehir merkezinden Moymul Mahallesi yönüne seyir halindeyken yolun karşısına geçmeye çalışan Ali Akkoç’a çarptı. Kazanın ardından olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, 112 Acil Servis ekiplerince Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.