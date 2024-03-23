Tavşanlı’da trafik kazası: 1 yaralı
Kaynak: İHA
Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Kaza, Tavşanlı çevre yolu Kuruçay yolu Karakova mevkiinde meydana geldi.
Alınan bilgiye göre, Ahmet Düz yönetimindeki 43 PC 191 plakalı otomobil Kuruçay Beldesi istikametinden geldiği sırda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ile köprü bariyerine çarptı.
Kazada, otomobil sürücüsü Ahmet Düz yaralandı.
Yaralı sürücü, ambulansla Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Polis kaza ile ilgili soruşturmasını sürdürüyor.