Tavşanlı’da trafik kazası: 1 yaralı

Kütahya’da işçi servisinin önündeki araca çarpması sonucunda meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Tavşanlı İlçesi’nde Çevreyolu Caddesi ve Sadık Pembe Caddesi’nin kesiştiği ışıklı kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, çevreyolunda Kütahya istikametinden şehir merkezi istikametine gitmekte olan Y.Ö. idaresindeki 43 S 2152 işçi servisi, önünde aynı istikamete seyir halinde olan M.Ç. idaresindeki 43 AFJ 829 plakalı hafif ticari araca çarptı. Kaza sonucunda 43 AFJ 829 plakalı hafif ticari aracın sürücüsü M.Ç. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekiplerinin olayla ilgili başlattığı soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.