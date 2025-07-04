Tavşanlı’da trafik kazası: 1 yaralı

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Yeni Mahalle Çevre Yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Emir K. (14) idaresindeki 43 AHK 018 plakalı elektrikli motosiklet, seyir halindeyken duran Ramazan T. idaresindeki 43 AFY 128 plakalı minibüse arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle elektrikli motosiklet sürücüsü yaralandı. Olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekibi, yaralı sürücüye olay yerinde ilk müdahalenin ardından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi’ne sevk etti.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.