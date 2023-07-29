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Tavşanlı’da trafik kazası: 2 yaralı

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Ajans Haberleri
  • 29.07.2023 10:54
  • Giriş: 29.07.2023 10:54
  • Güncelleme: 29.07.2023 10:55
Kaynak: İHA
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Tavşanlı’da trafik kazası: 2 yaralı

Kaza, Yeni Mahalle Haşim Benli Bulvarı Arifağa Cami Kavşağında meydana geldi. 

Edinilen bilgilere göre, Y.E. idaresindeki 26 UY 793 plakalı otomobil seyir halinde iken kavşaktan karşıya geçmeye çalışan, R.C. idaresindeki 43 ACC 583 plakalı motosiklet ile çarpıştı. 

Kazada, motosiklet sürücüsü R.C. ve arkasında yolcu A.E. yaralandı. 
Yaralılar, çağrılan 112 acil servis ekiplerinin olay yerinde ilk müdahalesinin ardından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldılar.

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