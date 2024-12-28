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Tavşanlı’da trafik kazası: 2 yaralı

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Ajans Haberleri
  • 28.12.2024 14:57
  • Giriş: 28.12.2024 14:57
  • Güncelleme: 28.12.2024 14:57
Kaynak: İHA
Tavşanlı’da trafik kazası: 2 yaralı

Edinilen bilgilere göre, Tavşanlı-Kütahya karayolunun 4. kilometresinde, B.Y. yönetimindeki 10 AGV 600 plakalı araç, Kayı Köyü kavşağından Tavşanlı yönüne dönmeye çalışan K.D. idaresindeki 43 AET 201 plakalı araca çarptı.

Kazada, 10 AGV 600 plakalı araçta bulunan sürücü O.K. (35) ve yolcu S.D. (22) yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

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