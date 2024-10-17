Tavşanlı’da trafik kazası, 3 yaralı

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde iki motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre Çırçırçeşme mahallesindeki Kerem ve Güven sokakların kesişiminde İ. E. K. idaresindeki 43 ACY 041 motosiklet ile E.Ş. idaresindeki 43 ABL 557 plakalı motosikletin çarpıştı.

Kaza ihbarı üzerine belirtilen adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada her iki motosiklet sürücüsü ile 43 ACY 041 plakalı motosiklette yolcu konumunda bulunan E.S.Ş yaralandı.

Yaralılar 112 acil servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldılar.