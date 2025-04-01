Tavşanlı’da trafik kazası: 3 yaralı

Edinilen bilgilere göre, sürücü İ.Y. yönetimindeki 43 LH 119 plakalı otomobil, aynı yönde seyir halinde olan sürücü M.T.’nin kullandığı 06 HR 320 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle her iki araçta da maddi hasar meydana gelirken, sürücü M.T. ve aynı araçta yolcu olarak bulunan H.T. ile diğer araçta yolcu olan M.Y. yaralandı.

Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.