Tavşanlı’da trafik kazası: 6 kişi yaralandı

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Kaza, Kavaklı mahallesi hastane kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre M.T. idaresindeki 16 L 9714 plakalı otomobil ile B.O. idaresindeki 43 ST 853 plakalı otomobil Akasya Sokak’ta bulunan kavşakta çarpıştı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine 112 acil servis ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada her iki araç şoförü ile araçlarda bulunan E.T., M.E.T., A.E.T. ve B.H.T. yaralandı.

Yaralılar 112 acil servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Tavşanlı Doçent Doktor Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.