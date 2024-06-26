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Tavşanlı’da trafik kazası: 6 kişi yaralandı

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Ajans Haberleri
  • 26.06.2024 12:26
  • Giriş: 26.06.2024 12:26
  • Güncelleme: 26.06.2024 12:26
Kaynak: İHA
Tavşanlı’da trafik kazası: 6 kişi yaralandı

Kaza, Kavaklı mahallesi hastane kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre M.T. idaresindeki 16 L 9714 plakalı otomobil ile B.O. idaresindeki 43 ST 853 plakalı otomobil Akasya Sokak’ta bulunan kavşakta çarpıştı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine 112 acil servis ve polis ekipleri sevk edildi. 

Kazada her iki araç şoförü ile araçlarda bulunan E.T., M.E.T., A.E.T. ve B.H.T. yaralandı.

Yaralılar 112 acil servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Tavşanlı Doçent Doktor Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. 

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