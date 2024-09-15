Tavşanlı’da traktör ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Tavşanlı Kuruçay karayolu Karakova mevkiinde meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, A.A. yönetimindeki 43 AGC 954 plakalı plakalı traktör Tavşanlı istikametine gittiği ve tali yola döndüğü sırada arkadan gelen K.A.U. idaresindeki 43 AGF 605 plakalı motosikletin çarpması ile trafik kazası meydana geldi.

Kazada, motosiklet sürücüsü K.A.U. yaralandı. Yaralı sürücü, vatandaşların ihbarı ile 112 Acil servis ile Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor.