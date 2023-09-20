Tavşanlı’da uyuşturucu ele geçirildi: 1 gözaltı

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde, polis ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda bir kişi gözaltına alındı.

Tavşanlı ilçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekiplerinin, Harmancık-Tavşanlı yol güzergahında uyuşturucu madde ele geçirmeye yönelik yaptığı çalışmalarda, H.E. ve E.A. isimli şüphelilerin aracını tespit etti.

Uygulama noktasını gören şüpheliler, aracı durdurarak kaçmaya başladı. E.A. isimli şüpheli, yol üzerinde bulunan bir akaryakıt istasyonuna girerek üzerinde bulunan uyuşturucu maddeyi tuvalete attı.

Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, şüpheli E.A.’yı yakaladı. Şüphelinin üzerinde yapılan aramada, poşet içerisinde kalan 2,83 gram metamfetamin ele geçirildi.

Şüphelinin aracında yapılan aramada ise 0,68 gram metamfetamin ve 1 adet içerisinde metamfetamin bulunan payp bulundu. Uyuşturucu madde kullanma suçundan işlem başlatılan H.E., serbest bırakıldı. Uyuşturucu veya uyarıcı madde imalat ve ticareti suçundan gözaltına alınan E.A., adli makamlara sevk edildi.