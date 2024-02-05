Tavuk çiftliği uyuşturucu imalathanesi çıktı

Manisa’da bir tavuk çiftliğine düzenlenen operasyonda 992 bin adet sentetik ecza hap imal edilebilecek 397 kilogram toz uyuşturucu madde ele geçirilirken, yakalanan 7 kişi tutuklandı.



Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne bağlı Turgutlu Büro Amirliği ekipleri tarafından uyuşturucu madde imalatı yapıldığı istihbaratı üzerine bir tavuk çiftliğine baskın düzenlendi. Baskında 4 adet uyuşturucu hap imal etmeye yarayan makina, 358 bin 858 adet sentetik ecza hap, kapsüllendiğinde 992 bin adet sentetik ecza hap imal edilebilecek 397 kilogram toz halinde uyuşturucu madde, 3 adet hassas terazi, 36 kolide toplam 3 milyon 818 adet boş kapsül ve 107 adet plaster şeridi ele geçirildi. Operasyonda H.E. (34), M.S. (34), K.B. (27), K.D.(54), H.Ö. (34), M.E. (65) ile İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan yurtdışına kaçmaya çalışan F.A. (34) yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonda gözaltına alınan şüphelilerin çok sayıda suç kaydı olduğu ortaya çıktı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 7 kişi, tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Tavuk çiftliğinde imal ettikleri uyuşturucu ile Türkiye’yi zehirleyeceklermiş

Şüphelilerin uyuşturucu imal etmek için kullanılan makinenin parçalarını Gürcistan üzerinden Manisa’ya getirdikleri, hammaddeyi de Gürcistan ve İstanbul’dan temin ettikleri belirlendi. Şüphelilerin Manisa’nın Turgutlu ilçesinde bulunan eski tavuk çiftliğinde kurdukları imalathanede uyuşturucu üreterek, diğer illere sevkiyat yaptıkları öğrenildi.