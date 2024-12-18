Tavuk çiftliğinde çıkan yangın hasara neden oldu

Eskişehir’de bir tavuk çiftliğinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Eskişehir-Sivrihisar kara yolunun 27’nci kilometresinde bulunan bir tavuk çiftliğinde yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yaklaşık 2 bin metrekare alanda etkili olan yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

İlk değerlendirmelere göre elektrik panosundaki arızadan dolayı çıktığı belirlenen yangında, kümeslerin boş olmasından dolayı herhangi bir kayıp yaşanmadı. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.