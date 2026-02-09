Giriş / Abone Ol
Tavuk eti ihracatı durduruldu

Ticaret Bakanlığı, Ramazan öncesinde tavuk ihracatını durdurma kararı verdi.

  • 09.02.2026 10:49
  • Giriş: 09.02.2026 10:49
  • Güncelleme: 09.02.2026 10:53
Kaynak: Haber Merkezi
Tavuk sektöründe ramazan ayı öncesinde fiyatların yüzde 15 artırılması üzerine Ticaret Bakanlığı, ihracata yönelik adım attı.

Bloomberg'in Bakanlık kaynaklarına dayanarak aktardığı habere göre Bakanlık, iç piyasada fiyat artışlarının önüne geçmek amacıyla tavuk ihracatını durdurdu.

Uygulamanın, ramazan süresince arzı artırarak fiyatları dengelemeyi hedeflediği belirtiliyor.

