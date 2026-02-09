Tavuk eti ihracatı durduruldu
Ticaret Bakanlığı, Ramazan öncesinde tavuk ihracatını durdurma kararı verdi.
Kaynak: Haber Merkezi
Tavuk sektöründe ramazan ayı öncesinde fiyatların yüzde 15 artırılması üzerine Ticaret Bakanlığı, ihracata yönelik adım attı.
Bloomberg'in Bakanlık kaynaklarına dayanarak aktardığı habere göre Bakanlık, iç piyasada fiyat artışlarının önüne geçmek amacıyla tavuk ihracatını durdurdu.
Uygulamanın, ramazan süresince arzı artırarak fiyatları dengelemeyi hedeflediği belirtiliyor.