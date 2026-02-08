Tavuk eti ihracatı yarından itibaren durdurulacak
Tavuk eti fiyatlarının Ramazan ayı öncesinde yaklaşık yüzde 15 artırılmasının ardından Ticaret Bakanlığı harekete geçti. Edinilen bilgiye göre tavuk ihracatı yarından itibaren durdurulacak.
Kaynak: Haber Merkezi - Ajanslar
Tavuk sektöründe ramazan ayı öncesinde fiyatların yüzde 15 oranında artırılması üzerine Ticaret Bakanlığı ihracata yönelik bir adım attı.
Edinilen bilgilere göre Bakanlık, iç piyasada fiyat artışlarının önüne geçmek amacıyla tavuk ihracatını yarından itibaren durdurma kararı aldı.
Uygulamanın, ramazan süresince arzı artırarak fiyatları dengelemeyi hedeflediği belirtiliyor.
Ayrıntılar geliyor...