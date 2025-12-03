Tavuk eti zehirlenmelerine karşı uyarı

Beyaz Et Sanayicileri ve Damızlıkçıları Birliği Derneği (BESD-BİR) tarafından yapılan açıklamada, tavuk eti zehirlenmelerine karşı uyarılar yapıldı.

Tavuk etini üreten ve Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından düzenli denetlenen işletmelerin, operasyonel yetkinlikleriyle ürünleri satış noktasına ulaşana kadar soğuk zincirle koruduğu ve sıkı şekilde takip ettiği belirtilen açıklamada, "Piliç eti kaynaklı gıda zehirlenmeleri, çoğunlukla tüketime hazırlanma sürecinde yapılan hatalardan kaynaklanmaktadır. Örneğin bir önceki gün hazırlanan dönerin ertesi gün satılması veya pişirme sırasında hijyen ve hazırlık kurallarına uyulmaması bu risklerin başlıca nedenlerindendir" değerlendirmesinde bulunuldu.

ZORUNLU ETİKET BİLGİLERİNİN YER ALDIĞI ETLER TERCİH EDİLMELİ

Açıklamada, zorunlu etiket bilgilerinin yer aldığı, ambalajında üretici markası açıkça gözüken ürünlerin satın alınması tavsiye edilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Ambalaj bütünlüğü bozulmuş, etiket ve üretici bilgisi olmayan ürünler kesinlikle satın alınmamalıdır. Piliç eti, taze veya dondurulmuş olarak satışa sunulabilmektedir. Piliç eti, taze ürünlerde 0 ve 4 santigrat derece arasında koşullandırılmış dolaplardan, dondurulmuş ürünler ise eksi 18 santigrat derecedeki donduruculardan satın alınmalıdır. Son kullanma tarihi kontrolü yapılmadan hiçbir piliç eti satın alınmamalıdır. Ev dışındaki piliç eti tüketimlerinde hijyen ve gıda güvenliği açısından denetimlerinden emin olunan işletmeler tercih edilmelidir. Bu kapsamda restoran, kafe ve toplu tüketim noktalarının Bakanlık tarafından düzenli denetlendiğinin unutulmaması önem taşımaktadır."

Son zamanlarda artan gıda zehirlenmeleriyle dijital mecralarda hormon ve antibiyotik kullanımıyla ilgili yanlış bilgilerin kamuoyuyla paylaşıldığı aktarılan açıklamada, paylaşımların bilimsel temele ve kanıta dayanmayan gerçek dışı ve iyi niyetten uzak olduğunu bildirildi.