Tavuk pişirirken bu hataları yapmayın: Ciddi gıda zehirlenmelerine yol açabilir

Dr. Yağmur Ekenoğlu Merdan, evde tavuk pişirirken yapılan basit hataların ciddi gıda zehirlenmelerine yol açabileceğini belirtti.

erdan, yalnızca dışarıdan alınan gıdaların değil, evde hazırlanan yemeklerin de gıda güvenliği konusunda ciddi riskler oluşturabileceğini vurguladı.

Hijyen kurallarının sadece işletmelerde değil, evlerde de büyük önem taşıdığını aktaran Merdan, evde tavuk yemekleri hazırlanırken uyulması gereken basit ve etkili kuralların sağlığın korunması için kritik olduğunu vurguladı.

"DİĞER GIDALARLA TEMASINDAN KAÇINILMALI"

Özellikle çiğ tavuğun hazırlanması ve pişirilmesi sırasında yapılan hataların gıda kaynaklı hastalıklara yol açabileceğini ifade eden Merdan, alışveriş aşamasından yemeğin saklanmasına kadar dikkat edilmesi gereken uygulamaları açıkladı.

Merdan, alışveriş sırasında, tavuğun sularının veya direk etinin diğer gıdalarla temasını engellemek adına, ürünlerin ayrı bir poşet içinde veya sepetin alt kısmında taşınması gerektiğine değinerek, bu uygulamanın özellikle sebze ve meyve gibi çiğ tüketilen gıdalarda bulaşma riskini azaltacağını kaydetti.

Yemek hazırlığı öncesi ellerin en az 20 saniye sabunla yıkanması gerektiğinin altını çizen Merdan, çiğ tavuğu yıkamadan doğrudan pişirmeye başlamanın, bulaşma riskini en aza indirebileceğini aktardı. Merdan, tavuk etinin veya suyunun yüzeylere bulaşması durumunda sıcak sabunlu suyla ilgili bölgenin iyice temizlenmesi gerektiğini belirtti.

"TAMAMEN PİŞİRİLMELİ"

Tavuk etinin tamamen pişmesi gerektiğini kaydeden Merdan, zararlı bakteri ve patojenlerin yok edilmesi için bu adımın çok önemli olduğunu paylaştı. Merdan, "Ayrıca, pişirme sonrasında yemeğin uygun sıcaklık ve zaman yönetimiyle buzdolabı veya dondurucuda muhafaza edilmesi, özellikle sıcak havalarda iki saatten uzun süre dış ortamda bırakılmaması, tüketicilerin sağlık açısından alması gereken ek bir önlemdir" ifadelerini kullandı.

Tüm bu uygulamaların yalnızca bireysel değil, toplumsal sağlığın korunmasına da hizmet ettiğine dikkati çeken Merdan, şunları kaydetti:

"Dünya Sağlık Örgütü'nün önerilerinden yola çıkarak, her bireyin evinde uygulayacağı hijyen ve gıda güvenliği adımlarının, gıda zehirlenmesi vakalarının önüne geçmede etkili olacaktır. Bu bilinçle hareket edildiğinde hem ailelerinizin sağlığı korunacak hem de toplum genelinde güvenli gıda tüketimi desteklenecektir. Sağlıklı ve bilinçli bir toplum için, bu tür temel önlemlerin hayatımızın vazgeçilmez bir parçası haline gelmesi, hepimizin sorumluluğudur."