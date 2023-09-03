Tavuk yüklü tırda korkutan yangın

Malatya’da tavuk yüklü tır da çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü.

Olay, akşam saatlerinde Malatya-Ankara karayolu Şeker Fabrikası mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kent merkezi istikametine seyir halinde olan çok sayıda tavuk yüklü tırın motor kısmında henüz bilenmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Kısa süre de büyüyen yangın, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yaralanın olmadığı yangınla ilgili inceleme başlatıldı.