TAYAD’lı Aileler 31 gündür nöbette: “Kuyu tipi hapishaneler kapatılsın”

Tutuklu ve Hükümlü Aileleri ile Dayanışma Derneği (TAYAD) üyesi aileler, kuyu tipi hapishanelerin kapatılması talebiyle 31 gündür Ankara’daki Kurtuluş Parkı’nda nöbet tutuyor.

TAYAD’lı Ailelerin açıklamasında, “Bizler 30 gündür Kurtuluş Parkı’nda eylemimize devam ediyoruz. Ve talepler karşılanana kadar direnişimizden vazgeçmeyeceğiz. Bu süreçte halkımızı ve demokratik kitle örgütlerini kurtuluş parkındaki kararlı eylemimize çağırıyoruz. Buradan tekrar yetkililere sesleniyoruz. Evlatlarımızın katili olmayın. TAYAD’lı Aileleri serbest bırakın” denildi.