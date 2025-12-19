Taybet İnan için anma yapılacak

Şırnak’ın Silopi ilçesinde 2015'de ilan edilen sokağa çıkma yasağı sırasında 57 yaşındaki Taybet İnan’ın 19 Aralık 2015'te özel harekât polislerin açtığı ateş sonucu evinin önünde katledilmesinin üzerinden 10 yıl geçti.

MA’nın haberine göre cansız bedeninin 7 gün alınmasına izin verilmeyen İnan’a yapılan otopside vücudunda eden 10 öldürücü kurşun saptandı. İnan’ın kızı Şaristan Algan, “Her zaman acılar içinde büyüdük. Bu acıların en büyüğünü de annem yaşadı" dedi. İnan, bugün saat 13.00’te katledildiği yerde anılacak.