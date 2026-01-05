Tayfun Demirören iflas etti

Demirören Holding Yönetim Kurulu Üyesi Fikret Tayfun Demirören iflas etti.

Karar ilan.gov.tr’de yayımlandı.

Diken’de yer alan habere göre ilanda şu ifadeler kullanıldı: "İstanbul 1. Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından 18/12/2025 Tarih ve 2025/30 Esas sayılı dosyasından 35983077046 T.C. Kimlik Numaralı, FİKRET TAYFUN DEMİRÖREN hakkında 18/12/2025 günü saat:17:05 itibaren İFLASI'nın açılmasına karar verilmiştir."

Ayrıca Tayfun Demirören’e ait Mikare Gayrimenkul Ticari Ve Sınai Yatırımlar Anonim Şirketi’nin de iflasına karar verildi.

NE OLMUŞTU?

15 Şubat 2025’te Demirören karşılıksız çek iddiasıyla tutuklanmıştı.

Kesinleşen kararlara göre Tayfun Demirören, 10 Ocak 2024’te 43 milyon 700 bin liralık karşılıksız çek kullandı. Ardından 5 Şubat 2024’te 22 milyon 770 bin liralık bir karşılıksız çek daha verdi. Kendisine karşılıksız çek verilen tarafsa dava açtı.

Mahkeme 22 Kasım 2024’te kesinleşen iki kararda Fikret Tayfun Demirören’in toplam 66 milyon 770 bin lira adli para cezası olduğunu kaydetti.

16 Şubat’ta Tayfun Demirören hakkında tahliye kararı verilmişti.