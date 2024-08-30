Tayfun Kahraman'a hastanede kötü muamele: Jandarma Genel Komutanlığı'ndan açıklama

Gezi Davası kapsamında 18 yıl hapis cezasına çarptırılan Tayfun Kahraman'ın doktor kontrolüne götürülürken uğradığı 'kelepçeli işkence'ye yönelik Jandarma Genel Komutanlığı açıklama yaptı.

Tayfun Kahraman’ın eşi Meriç Demir Kahraman, dün akşam saatlerinde sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklama yaptı.

Meriç Demir Kahraman, açıklamasında, Tayfun Kahraman'ın MS hastalığı nedeniyle rutin nöroloji kontrolüne götürülürken kendisine eşlik eden kolluk güçlerinin 6,5 saat boyunca kelepçesini bileklerindeki kan akışını durduracak ve fiziki zarar verecek şekilde sıktığını ifade etti.

İddiaların ardından soruşturmaya dair resmi bir açıklama yapılmazken Jandarma Genel Komutanlığı'nın sosyal medya hesabından bir duyuru yayımlandı.

"ADLİ SÜREÇ BAŞLATILACAK"

Jandarma Genel Komutanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Tayfun Kahraman'ın hastaneye sevkinin kanun, yönetmelik ve yönergelere uygun şekilde yapıldığı savunularak kelepçenin sıkılmadığı ve Kahraman'ın tehdit edilmediği ileri sürüldü.

Öte yandan açıklamada, "Asılsız ve maksatlı paylaşım yapanlarla ilgili adli süreç başlatılacak" denildi.