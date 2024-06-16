Tayfun Kahraman'dan bayram mesajı: "Kızıma sarılamadan altıncı bayramımı yaşıyorum"

Gezi davasında 18 yıl hapis cezasına çarptırılması nedeniyle Silivri Cezaevi'nde bulunan Tayfun Kahraman, bayram dolayısıyla yayımladığı mesajda "Kızıma doyasıya sarılamadan, dostlarımı arayamadan Silivri’deki hücremde geçirdiğim altıncı bayramımı yaşıyorum. Elbette zulüm bitecek, haksızlık sona erecek, bayram bizim evlerimize de gelecek" ifadelerini kullandı.

Gezi davasında 18 yıl hapis cezasına mahkum edilen ve Silivri Cezaevi'nde tutulan şehir plancısı Tayfun Kahraman, Kurban Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

Kahraman mesajında kızı Vera'dan, dostlarından ayrı geçirdiği altıncı bayram olduğunu söyleyerek "Elbette zulüm bitecek, haksızlık sona erecek, bayram bizim evlerimize de gelecek. Hakikatin ve hakkaniyetin her zaman üstün geleceğine dair inancım zerre sarsılmış değil" dedi.

Tayfun Kahraman’ın sosyal medya hesabından paylaşılan mesajı şöyle:

"Bayramlarla ilgili anımsadığım her şeyde aile var. Ve her şey büyük. Büyük aile buluşmaları, büyük sofralar, büyük kahkahalar, büyük sarılmalar..

Bu bayramda ise çok sevdiğim kızım Vera’dan uzaktayım. Yine her şey büyük. Büyük hasretler, büyük umutlar, büyük sabırsızlıklar…

Büyüklerimin elini öpemeden, kızıma doyasıya sarılamadan, dostlarımı arayamadan Silivri’deki hücremde geçirdiğim altıncı bayramımı yaşıyorum.

Elbette zulüm bitecek, haksızlık sona erecek, bayram bizim evlerimize de gelecek. Hakikatin ve hakkaniyetin her zaman üstün geleceğine dair inancım zerre sarsılmış değil.

Dostluk ve dayanışmanın sıcaklığı, haksızlığımıza gösterilen tepkinin kamuoyunda yankı bulması, masumiyetimize duyduğumuz güvenin rahatlığı her zaman bizimle.

Herkese sevdikleriyle huzurlu, sağlıklı ve mutlu bir bayram diliyorum. Bu bayram; eşimize, dostumuza, evlatlarımıza, ailelerimize ve birbirimize sımsıkı sarılmak için fırsat olsun."