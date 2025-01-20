Tayfun Kahraman'dan "cezaevinde 1000. gün" mesajı: Adalet, hemen şimdi!

Gezi Davasında 18 yıl hapis cezasına mahkum edilen şehir plancısı Tayfun Kahraman, tutukluluğunun 1000. gününde adalet talebini yineledi.

Sosyal medya hesabı X üzerinden yaptığı paylaşımda, Gezi Direnişi döneminde dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan’ın davetiyle katıldığı heyetin, hükümet yetkilileriyle yaptığı 3.5 saatlik toplantı sonrasında, Başbakanlık konutunun merdivenlerinde yaptığım konuşmayı paylaşan Kahraman, defalarca şiddetsiz ve demokratik tepki gösterilmesini istemesine rağmen bir anda 'suçlu' ilan edildiğine dikkat çekti.

BU CEZANIN GEREKÇESİ NE?

"Şimdi neden hiç parçası olmadığım ve karşı çıktığım şiddet eylemlerinin faili sayılıyorum?" ifadelerini kullanan Kahraman, şöyle devam etti:

"Çok basit, çok temel bir sorular soruyoruz: Benim suçum ne? Bu suçun kanıtı ne? Bu cezanın gerekçesi ne? Haykırıyoruz. Ailem haykırıyor, ufacık kızım Vera haykırıyor, aynı soruları, çevirip çevirip soruyoruz. Cevap yok."

Adalet talebini yineleyen Kahraman, "Adalet hepimiz için ne önemli bir kelime. Değil 1000 gün bir ömür geçse de bugün olduğu gibi gür haykıracağız: Adalet, hemen şimdi" dedi.

Silivri’den herkese merhaba,



Öncelikle paylaştığım videoyu yeniden izlemenizi ricaediyorum.



Videoda, 13 Haziran 2013 tarihinde Ankara’da, dönemin Başbakanı Sn. Recep Tayyip Erdoğan’ın davetiyle katıldığım heyetin, hükümet yetkilileriyle yaptığı 3.5 saatlik toplantı… pic.twitter.com/mNCXkqu4Es — Dr. Tayfun Kahraman (@tayfun_kahraman) January 19, 2025

Mine Özerden, Çiğdem Mater, Can Atalay, Tayfun Kahraman, Gezi Davası'nda 18'er yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.