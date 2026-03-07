Giriş / Abone Ol
Tayfun Kahraman'dan fotoğraflı mesaj: "Kızım beni bekliyor, ben adaleti…"

Gezi davasından tutuklu bulunan Tayfun Kahraman sosyal medya hesabından fotoğraflı paylaşım yaptı.

Güncel
  • 07.03.2026 18:09
  • Giriş: 07.03.2026 18:09
  • Güncelleme: 07.03.2026 18:12
Kaynak: ANKA
Gezi davası kapsamında cezaevinde bulunan hükümlü şehir planlamacısı Tayfun Kahraman, avukatları aracılığıyla kızının 2022 - 2026 yılları arasındaki iki ayrı fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşarak "Kızım beni bekliyor, ben adaleti…" ifadelerini kullandı.

