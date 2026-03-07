Tayfun Kahraman'dan fotoğraflı mesaj: "Kızım beni bekliyor, ben adaleti…"

Gezi davası kapsamında cezaevinde bulunan hükümlü şehir planlamacısı Tayfun Kahraman, avukatları aracılığıyla kızının 2022 - 2026 yılları arasındaki iki ayrı fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşarak "Kızım beni bekliyor, ben adaleti…" ifadelerini kullandı.

