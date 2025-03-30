Tayfun Kahraman'dan mesaj var: "Kızım Vera’dan ayrı son bayram olacağına inanıyorum"

İstanbul Silivri'deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda bulunan Gezi tutuklusu Şehir Plancısı Dr. Tayfun Kahraman, “Bu bayramın kızım Vera’dan, ailemden, öğrencilerimden ve işimden ayrı geçirdiğim son bayram olacağına inanıyorum” mesajını paylaştı.

Bayram nedeniyle sosyal medya üzerinden yayımladığı mesajda, uzun süredir görmediği meslektaşları ve çalışma arkadaşlarıyla dört duvar arasında bayramlaştığını ifade eden Kahraman, Ekrem İmamoğlu’na da selam gönderdi.

Kahraman, mesajında şu ifadeleri kullandı:

“Silivri’den herkese selam. Uzun yıllardır görmediğim şehir plancısı meslektaşlarımla, çalışma ve yol arkadaşlarımla, birlikte yürümekten onur duyduğum Ekrem İmamoğlu ile ne yazık ki dört duvar arasında bayramlaştık.

Tüm haksızlıklara ve zulümlere inat içimiz çok rahat. Çünkü bizler ülkemiz için ürettik, milletimiz için çalıştık, İstanbul’umuza gözümüz gibi baktık.

Şimdi de, kalbi bizlerle olan milyonların sıcak dayanışma duygularıyla güçlüyüz, umutluyuz.

Ramazan Bayramı’nın memleketimize barış, huzur ve adalet getirmesini diliyorum. Bu bayramın; Kızım Vera’dan, ailemden, öğrencilerimden ve işimden ayrı geçirdiğim son bayram olacağına inanıyorum.”