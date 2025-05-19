Tayfun Kahraman: "Gündoğdu Meydanı, milletimizi birleştiren 'Türkiye İttifakı’nın resmi oldu"

CHP, "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingini 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla İzmir Gündoğdu Meydanı'nda gerçekleştirdi. Mitinge Gezi davası hükümlüsü Tayfun Kahraman'ın anne ve babası da katıldı.

Kahraman'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

"İzmir'in dağlarında çiçekler açtı. Silivri Cezaevi'ndeki hücremden, Büyük Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün izinden yürüyen, özgürlük için alanı dolduran yüzbinleri duygulanarak, gururlanarak izledim. Bugün memleketimde, doğup büyüdüğüm İzmir’de yalnızca milli bayramımızı kutlanmadı. İzmir’in güzel insanları geleceğe umut için buluştu. Al bayrağımızla donanmış Gündoğdu Meydanı, milletimizi birleştiren 'Türkiye İttifakı’nın resmi oldu. Sevgili annem ve babam ise meydanda, umuda ortak oldular. Adalete susayan milyonların sesi olan Sayın Genel Başkanım Özgür Özel şahsında, adalet ve demokrasi mücadelemizin her neferine şükranlarımı sunuyorum."