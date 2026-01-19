Tayfun Kahraman hastaneye kaldırıldı: Düşüp başından yaralanmış!

Gezi tutuklusu MS hastası Tayfun Kahraman, bir kez daha hastaneye kaldırıldı.

Meriç Kahraman, X hesabından eşinin sağlık durumuna dair açıklama yaptı.

Meriç Kahraman'ın aktardığına göre Tayfun Kahraman, dün (18 Ocak Pazar) gündüz sayıma çıktığı sırada dengesini sağlayamayarak başını yere çarptı.

Hem başından hem de elinden yaralanan Kahraman'ın alnında yarık ve elinde de sürtmeye bağlı yara oluştu.

Meriç Kahraman, eşinin kafası ve eli şişmiş halde hastaneye götürüldüğünü belirtti.

Tayfun Kahraman, bandaj ve pansuman işlemlerinin ardından Silivri Cezaevi'ne geri gönderildi.

Kahraman'ın bugün devam eden şişme ve morarma şikayetleri nedeniyle bugün eline atel takıldı.

Meriç Kahraman, Tayfun Kahraman hakkında AYM tarafından verilen yeniden yargılama kararını hatılatarak, "Eşim hukuken masumdur. Kararın uygulanmaması nedeniyle şu an fiilen özgürlüğünden mahrumdur. Yaşadıklarımız nedeniyle eşimin sağlığı tehlikeye giriyor, bunların hepsi belgelidir, hepsi AYM’ye yaptığımız ikinci başvuru dosyasında mevcuttur" dedi.

Meriç Kahraman, AYM'ye ek dilekçe sunduklarını sözlerine ekledi.

"MAHKEME KARARLARINA UYUN, EŞİMİ SERBEST BIRAKIN"

Meriç Kahraman X'te yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Bugün de Tayfun’un geçirdiği akut MS atağının tıbbi tüm sürecini heyet raporları ve epikriz belgeleri, MS atağı ile bağlantılı olarak dün yaşanan düşmeye bağlı yaralanması da dahil olmak üzere Anayasa Mahkemesi’ne ek beyan dilekçemiz ile sunduk. Biz 4 yıldır yüreğimiz ağzımızda yaşıyoruz. Her Allah’ın günü canımızdan can gidiyor. Eşimin hastalığı cezaevi şartlarında her gün daha fazla ilerliyor. Biricik evladımın babasına ve ailemize daha fazla eziyet etmeyin. AYM'ye yaptığımız ikinci başvuruyu bir an önce gündeme alın. Yasalara uyun, mahkeme kararlarına uyun, eşimi serbest bırakın."