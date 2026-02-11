Tayfun Kahraman hastaneye sevk edildi

Gezi tutuklusu MS hastası Tayfun Kahraman, akut MS atağı tedavisi için hastaneye sevk edildi.

Meriç Kahraman, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, eşi Tayfun Kahraman'ın sağlık durumu hakkında bilgilendirmede bulundu.

Meriç Kahraman'ın aktardığına göre, Tayfun Kahraman, geçirdiği akut MS atağı tedavisi için bir kez daha Cerrahpaşa Hastanesi’ne sevk edildi.

"Bir an evvel Anayasa Mahkemesi kararının uygulanarak, özgürlüğüne, ailesine ve hak ettiği sağlıklı yaşam koşullarına dönmesini bekliyoruz" diyen Meriç Kahraman, "Ne bir eksik, ne bir fazla; sadece adalet istiyoruz" ifadelerini kullandı.