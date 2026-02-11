Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Tayfun Kahraman hastaneye sevk edildi

Meriç Kahraman, akut MS atağı tedavisi için eşi Tayfun Kahraman'ın hastaneye sevk edildiğini bildirdi.

Güncel
  • 11.02.2026 15:48
  • Giriş: 11.02.2026 15:48
  • Güncelleme: 11.02.2026 15:52
Kaynak: Haber Merkezi
Tayfun Kahraman hastaneye sevk edildi

Gezi tutuklusu MS hastası Tayfun Kahraman, akut MS atağı tedavisi için hastaneye sevk edildi.

Meriç Kahraman, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, eşi Tayfun Kahraman'ın sağlık durumu hakkında bilgilendirmede bulundu.

Meriç Kahraman'ın aktardığına göre, Tayfun Kahraman, geçirdiği akut MS atağı tedavisi için bir kez daha Cerrahpaşa Hastanesi’ne sevk edildi.

"Bir an evvel Anayasa Mahkemesi kararının uygulanarak, özgürlüğüne, ailesine ve hak ettiği sağlıklı yaşam koşullarına dönmesini bekliyoruz" diyen Meriç Kahraman, "Ne bir eksik, ne bir fazla; sadece adalet istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Tayfun Kahraman hastaneye kaldırıldı: Düşüp başından yaralanmış!
BirGün'e Abone Ol