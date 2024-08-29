Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Tayfun Kahraman'ın eşi Meriç Kahraman'dan eşinin sağlık kontrolüne giderken yaşadığı kötü muameleye tepki

Gezi Parkı davası hükümlüsü Tayfun Kahraman’ın eşi Meriç Demir Kahraman, “Bugün Tayfun Kahraman MS hastalığı nedeniyle rutin nöroloji kontrolüne giderken, kendisine eşlik eden kolluk güçleri, sabahtan itibaren 6,5 saat boyunca, kelepçesini bileklerindeki kan akışını durduracak ve fiziki zarar verecek şekilde niye sıktı? Talimatı kim verdi” diye tepki gösterdi.

Güncel
  • 29.08.2024 22:21
  • Giriş: 29.08.2024 22:21
  • Güncelleme: 29.08.2024 22:31
Tayfun Kahraman'ın eşi Meriç Kahraman'dan eşinin sağlık kontrolüne giderken yaşadığı kötü muameleye tepki

Meriç Demir Kahraman, Gezi Davası'ndan hükümlü Tayfun Kahraman’ın bugün sağlık kontrolüne giderken yaşadıklarına ilişkin açıklama yaptı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Kahraman, şunları kaydetti:

“Bugün, 29 Ağustos 2024’te, eşim ve kızımın babası Dr. Tayfun Kahraman MS hastalığı nedeniyle rutin nöroloji kontrolüne giderken, kendisine eşlik eden kolluk güçleri, sabahtan itibaren 6,5 saat boyunca, kelepçesini bileklerindeki kan akışını durduracak ve fiziki zarar verecek şekilde niye sıktı? Talimatı kim verdi? Eşim, zarar gördüğünü söylediğinde inadına kelepçesini daha da sıkarak eziyet etmelerini ve bileklerinin yara içinde kalmasına yol açtıklarından haberiniz var mı? Yasa ve mevzuat gereği, doktor muayenesinde kolluk güçlerinin bulunması yasak olduğu halde, doktorun ve Tayfun Kahraman’ın hukuku hatırlatıp çıkmalarını istemelerine rağmen muayenehaneden çıkmamalarını talimat alarak mı yaptılar?

"HAYSİYETİMİZE DOKUNDURMAYIZ"

Yasaları tanımayan bu kişiler, gücünü kimden alıyor? Bu şahıslar; haksız muamele ve eziyet karşısında tutanak tutulmasını isteyen eşimi tehdit etme cüretini nereden buluyorlar? Toplumun bütün kesimlerinden Tayfun’un masumiyetine ilişkin açıklamalar gelirken böyle bir muameleyi, kime ve ne mesaj olarak anlamalıyız? Özgürlüğümüzü elimizden aldınız, hukuku çiğnediniz. Ama haysiyetimize dokundurmayız.''

Tayfun Kahramandan İstanbul Depremi uyarısı: Yapı stokunun yüzde 25i kullanılamaz hale gelecek
Tayfun Kahramanın kızı Veradan doğum günü mektubu: "Sanırım sen gelemeyeceksin"
BirGün'e Abone Ol