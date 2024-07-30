Tayfun Kahraman'ın kızı Vera'dan doğum günü mektubu: "Sanırım sen gelemeyeceksin"

Gezi Davasında mahkum edildiği ceza nedeniyle 27 aydır cezaevinde tutulan Tayfun Kahraman'ın kızı Vera, doğum günü için babasına mektup yazdı. Vera Kahraman mektubunda, "Bu sene de doğum günüme gelemediğin için çok ama çok üzgünüm" dedi.

Gezi Davasında 18 yıl hapis cezasına mahkum edilen ve 2 yıldan uzun zamandır cezaevinde tutulan şehir plancısı Tayfun Kahraman'ın kızı Vera, babasına mektup yazdı.

Vera, doğum günü için babasına yazdığı mektupta, "Babacım bazen seni tutanlarla konuşmak istiyorum. Ama beni dinlerler mi bilmiyorum" dedi.

Mektubu, Tayfun Kahraman'ın eşi Meriç Demir Kahraman sosyal medya hesabından paylaştı.

Kahraman, paylaşımın üzerine "Haftaya Vera'nın doğum gününü kutlayacağız ama sanırım üçüncü defa babasız geçecek bu kutlama da" notunu düştü.

Vera Kahraman'ın mektubu şöyle:

"Canım babacım;

Nasılsın babacım? Ben seni çok özledim. Sen ne yapıyorsun orada, her şey iyi mi? Baba biz annemle iyiyiz, üçümüz olsak beraber daha iyi olacağız ama. O yüzden artık gelir misin? Biliyorum annem söylüyor senin elinde değil ama ne yapayım sana ancak söyleyebiliyorum. Babacım biliyorum sonunda geleceğini ama seni çok özlüyorum. Eski zamanlarda seninle güzel vakit geçiriyordum. Annem bana o vakitlerimizin fotoğraflarını gösteriyor telefondan. Babacım haftaya doğum günümü kutlayacağız ama sanırım sen gelemeyeceksin. Bu sene de doğum günüme gelemediğin için çok ama çok üzgünüm.

Babacım, bana yolladığını söylediğin doğum günü pastası resmin de gelmedi hala. Neden bu kadar uzun sürüyor her şey baba? Babacım bazen seni tutanlarla konuşmak istiyorum. Onlara her şeyi anlatmak istiyorum. Ama beni dinlerler mi bilmiyorum baba seni dinliyorlar mı? Hem sonra ben onları nasıl bulacağım baba? Onlar beni bulur mu dersin? Seni çok seviyorum babacım. Biliyorum sen de beni çok seviyorsun ve geleceksin. Biliyorum. Seninle yeniden çok güzel şeyler yapacağız babacım. Doğum günü pastamı da beraber yiyeceğiz, beraber kutlayacağız bir gün biliyorum. Seni çok seviyorum."