Tayfun Kahraman'ın kızı Vera, İmamoğlu için resim çizdi

Gezi davası kapsamında tutuklu olan şehir plancısı Tayfun Kahraman’ın eşi Dr. Meriç Demir Kahraman, kızı Vera’nın tutuklanan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ı çizdiği resmi paylaştı.

Meriç Demir Kahraman paylaşımında, "Vera Gürkan amcasını çok seviyor. Onların da babasının, Tayfun'un yanına gittiğini biliyor. Babamı aldılar önce, şimdi amcalarımı da aldılar anne diyor" ifadesini kullandı.

Meriç Demir Kahraman, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Ekrem amcası, mektup ve resim istemişti. Kızımız Vera da, çizdi. Vera Ekrem amcasını çok seviyor. Vera Emrah amcasını çok seviyor. Vera Gürkan amcasını çok seviyor. Onların da babasının, Tayfun'un yanına gittiğini biliyor. Babamı aldılar önce, şimdi amcalarımı da aldılar anne diyor. Bunları bilerek büyüyor. Ülkemiz ve en çok da çocuklarımız için çok üzgünüm. Ülkemiz ve en çok da çocuklarımız için çok umutluyum. Adalet mutlaka kazanacak."