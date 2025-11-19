Tayfun Kahraman kararını uygulamayan yargıçlar için HSK’ye suç duyurusu

Avukat Ömer Faruk Eminağaoğlu, Anayasa Mahkemesi'nin Tayfun Kahraman ile ilgili hak ihlali kararını uygulamayan İstanbul 13. ve 14. Ağır Ceza Mahkemesi yargıçları hakkında HSK’ya başvuru yaptı.

Avukat Ömer Faruk Eminağaoğlu, Gezi Parkı Davası hükümlüsü, şehir plancısı Tayfun Kahraman hakkında AYM tarafından verilen “adil yargılanma hakkı ihlali” kararına rağmen yeniden yargılama talebini reddeden yargıçlarla ilgili HSK’ye şikayette bulundu.

Başvuru dilekçesinde, İstanbul 13 üncü ve 14 üncü Ağır Ceza Mahkemesi yargıçlarının, "özgürlüğü kısıtlama", "görevde yetkiyi kötüye kullanma" ve "Anayasayı ihlal" suçlarından cezalandırılmaları, hakimler hakkında ayrıca meslekten çıkarma disiplin suçundan soruşturma açılması istendi.

Dilekçede ayrıca, Yüksek Mahkeme kararlarına uyulmamasının her geçen gün arttığı, Anayasa Mahkemesi’nin de görev gereği bu aykırılıkları öğrendiği halde İstanbul’daki ilgili mahkeme heyetleri hakkında HSK’ye başvurması gerektiği vurgulandı.

Eminağaoğlu, gelinen aşamada Anayasa Mahkemesi Başkanı’nın, hukuki uyarılarda bulunarak “görevinden çekilmesinin” mesleki ve tarihi sorumluluğunun gereği olduğunu savundu.