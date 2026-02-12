Tayfun Kahraman MS atağı geçirmişti: Sadece MR çekildi, yeniden cezaevine gönderildi

Gezi tutuklusu MS hastası Tayfun Kahraman'ın eşi Meriç Kahraman, MS atağı nedeniyle dün hastaneye kaldırılan ve MR çekildikten sonra yeniden cezaevine gönderilen Tayfun Kahraman'la ilgili açıklama yaptı. Meriç Kahraman, "Anayasa Mahkemesi kararına uyulsa; Tayfun ile hastaneye beraber gitmiş ve hastalığının durumunu dün doktorlarıyla değerlendirebilmiştik. Şimdi yine neyi beklediğimizi bilmeden bekliyoruz" dedi.

Meriç Kahraman, sosyal medyadan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Eşim Tayfun Kahraman, geçirdiği akut MS atağı tedavisi için dün Cerrahpaşa Hastanesi’ne sevk edilmişti.

Dün yalnızca MR çekimi yapılarak Cezaevi’ne geri götürüldüğünü; tedavisini yürüten ve dün de hastanede olan hekimlerin muayenesi için ise en kısa sürede yeniden Cerrahpaşa Hastanesi’ne sevk edileceğini öğrendik.

Anayasa Mahkemesi kararına uyulsa; Tayfun ile hastaneye beraber gitmiş ve hastalığının durumunu dün doktorlarıyla değerlendirebilmiştik.

Şimdi yine neyi beklediğimizi bilmeden bekliyoruz.

Tekrar ediyorum; Ne bir eksik, ne bir fazla; sadece ADALET istiyoruz."