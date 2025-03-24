Tayfun Kahraman: Silivri Cezaevi’nden umut fışkırıyor, haklılığın gücü herkesin gözlerinde

Gazi Davası kapsamında tutuklu bulunan Şehir Plancısı Dr. Tayfun Kahraman, başta İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu olmak üzere çalışma arkadaşlarıyla görüştüğünü belirtti.

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Kahraman, "Silivri’den herkese selam. Bugün avukatlarımızla yaptığımız görüşmeler esnasında yıllardır görüşemediğim, hasret kaldığım meslektaşlarımla, bürokratlarla, İstanbul’a beraber hizmet ettiğim güzel insanlarla yeniden karşılaştım" dedi.

Tayfun Kahraman, şunları söyledi: "Mesleki bilgisiyle Beylikdüzü’nde harikulade belediyecilik yapan Mehmet Murat Çalık başkanımla da, birlikte mesai yapmaktan onur duyduğum, beraber büyüdüğüm dostum Gürkan Akgün’ü de, Şişli'nin ve İstanbul'un muhafızı değerli dostum Emrah Şahan'ı da, birlikte çalışmaktan büyük mutluluk duyduğum Fatih Keleş'i de, aklı fikri halen Beşiktaş halkında olan Rıza Akpolatı'da, Esenyurt'un seçilmiş başkanı ve değerli akademisyenimiz Prof. Dr. Ahmet Özer'i de, devlet insanlığını bize yeniden ve yeniden öğreten dostum Mahir Polat’ı da, onlarca güzel insanı ve elbette birlikte yol yürümekten onur duyduğum Ekrem Başkanımızı da görme fırsatım oldu."

"HERKESİN MORALİ ÇOK İYİ"

"İlk elden söylemeliyim ki: Herkesin morali çok iyi. Herkes sımsıkı kenetlenmiş halde" diyen Kahraman, şunları ifade etti:

"Elbette özgürlükten mahrum kalmanın güzel tarafı yok. Buradaki kimse bir gün dahi soğuk duvarlar arasında kalmamalı. Ancak şunu bilin: Silivri Cezaevi’nden umut fışkırıyor. Tertemiz olmanın ve haklılığın gücü herkesin gözlerinde. Cesaret ve haysiyet sahibi olmanın direnci herkesin yürüyüşünde."

"TÜRKİYE'NİN UMUDU MİLLETİMİZ"

Kahraman, şunları ifade etti: "Türk Milleti adına karar verdiğini söyleyen mahkemelerin yanlışına itiraz eden, sandık başlarında ve meydanlarda al bayraklarıyla “ben bu karara ortak değilim” diyerek gövdesini koyan Türk Milletinin gücünü hissediyoruz. Meydanlarda adaleti haykıran, hak mücadelesi veren milyonlarca Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının gür sesi Silivri’de yankı buluyor. Bugün akşam yine sizleri izleyeceğiz. Türkiye’nin ve bizlerin umudu siz milletimizsiniz. Duvarları aşan umut ve coşkumla, hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Ayağınıza taş değmesin."

Silivri’den herkese selam.



Bugün avukatlarımızla yaptığımız görüşmeler esnasında yıllardır görüşemediğim, hasret kaldığım meslektaşlarımla, bürokratlarla, İstanbul’a beraber hizmet ettiğim güzel insanlarla yeniden karşılaştım.



Mesleki bilgisiyle Beylikdüzü’nde harikulade… pic.twitter.com/9TnP3HQwl1 — Dr. Tayfun Kahraman (@tayfun_kahraman) March 24, 2025

AKGÜN: İSTANBUL'U RANTÇILARA TESLİM ETMEYECEĞİZ

Öte yandan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreter Yardımcısı Gürkan Akgün, Silivri'de tutuklu çalışma arkadaşlarını ziyaret etti, mektup gönderdi.

Akgün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Yıllardır haksız yere tutsak edilen arkadaşlarımı ziyaret için geldiğim Silivri’de bu defa parmaklığın diğer tarafındayım. Çirkin ve mesnetsiz iftiralarla bizleri ve yaptığımız işleri kirletemeyecekler, haklıyız ve kazanacağız. Her şey çok güzel olacak" dedi.

Akgün, mektubunda ise, "İnanıyorum ki, Başkanımız Ekrem İmamoğlu ile bir an önce buradan çıkıp Türkiye'yi bu karanlık günlerden aydınlığa çıkaracağız" ifadelerini kullandı.

Gürkan Akgün, şunları söyledi: "İstanbul'u bu rantçılara ve emek hırsızlarına teslim etmeyeceğiz. Daha adil, özgür, güzel bir İstanbul için durmaksızın yolumuza devam edeceğiz. Özgür günlerde buluşmak üzere."