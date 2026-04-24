Tayfun Kahraman, yapay zeka ile seslendi: Dört yılın ardından artık buradaki gibi görünmüyorum

Gezi tutuklusu Tayfun Kahraman, 4 yıldır cezaevinde.

Kahraman, kamuoyuna yapay zeka ile üretilmiş videosu aracılığıyla seslendi.

Kahraman’ın X hesabından yapılan paylaşımda “İzlediğiniz bu görüntü Silivri Cezaevi’ne ait değil. Zaten ben de aradan geçen dört yılın ardından artık buradaki gibi görünmüyorum” ifadesini kullandı.

Kahraman, X hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

“Herkese selamlar, Arkadaşlar dijital teknolojiyi kullanarak böyle bir video hazırlayabileceklerini söylediler. Biraz da ısrar ettiler, ben de kabul ettim. İzlediğiniz bu görüntü Silivri Cezaevi’ne ait değil. Zaten ben de aradan geçen dört yılın ardından artık buradaki gibi görünmüyorum. Her ne olursa olsun, dört yıl sonra yeniden aranızdaymış gibi konuşma fikri bana da iyi geldi. Hakkımın, hukukumun ve adil bir yaşam umudumla sözlerimi sizlerle paylaşmak istedim. Özgür günlerde buluşmak üzere…”

“YAŞADIKLARIMIN ŞAHSIMLA İLGİLİ OLMADIĞINI BİLİYORUM”

Kahraman, yapay zeka ile üretilen görüntüsünde şu ifadeleri aktardı:

“Merhaba, Ben Tayfun Kahraman. Bugün Silivri Cezaevindeki hücremde dördüncü yılıma giriyorum. Dört yıl, yani 1460 gün, her akşam bir demir kapının arkasında, ailemden uzakta uyudum. Tüm bu yaşadıklarımın benim şahsımla ilgili olmadığını biliyorum. Tutukluluğum, olağanüstü bir dönemde yaşanan olağan dışı olaylardan biri. Elbette tarihte bu tip dönemler gelir ve elbette bir gün geçer. Haklı ve masum olmanın vicdan rahatlığı ile adaleti bekliyorum. Bu dört yılda hem dostlarımdan, hem hiç tanımadığım insanlardan, hem de hiç beklemediğim kesimlerden çok büyük destek gördüm. Kutuplaşmış siyasete, bölünmüş hayatlara rağmen, bu desteği görmek umudumu diri tuttu. Haklılığın gücüne, halkımızın vicdanına inancım asla sarsılmadı. Güzel günlere olan inancımı yitirmedim, siz de yitirmeyin. Çocuklarımızın daha güvende olduğu, ülkemizin huzur bulduğu, çok daha güzel günlere birlikte kavuşacağız.”

pic.twitter.com/gRavaTJCmY — Dr. Tayfun Kahraman (@tayfun_kahraman) April 24, 2026

AYM İHLAL KARARLARI VERMİŞTİ

Anayasa Mahkemesi (AYM), Tayfun Kahraman hakkında ihlal kararı vermiş ancak Kahraman tahliye edilmemişti. Kahraman, AYM’nin verdiği ihlal kararının gereğinin yerine getirilmemesi nedeniyle, "bireysel başvuru hakkı" ile "adil yargılanma hakkı kapsamındaki hakkaniyete uygun yargılanma hakkı"nın ihlal edildiği iddiasıyla AYM’ye yeniden başvurmuştu.

AYM, son olarak 2 Nisan 2026’da Tayfun Kahraman'ın, ihlal kararının gereğinin yerine getirilmemesi nedeniyle yaptığı bireysel başvuruda yeniden ihlal kararı vermişti.