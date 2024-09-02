Tayfun Kahraman’a 'kelepçeli işkence' hastane tutanağında: Her iki bilekte sağda belirgin kızarıklık

Gezi Davasında 18 yıl hapis cezasına mahkum edilen ve 28 aydır cezaevinde tutulan şehir plancısı Dr. Tayfun Kahraman'ın eşi Meriç Demir Kahraman, eşinin sağlık kontrolü sırasında maruz bırakıldığı kötü muameleye ilişkin hastane tutanağını paylaştı.

Tutanakta, “Nörolojik muayenede özellik saptanmamıştır fakat her iki bilekte sağda belirgin kızarıklık mevcuttur” denildi.

Meriç Demir Kahraman, "Kolluk kuvvetinden 4 personelin muayenene sırasında odada bulunarak hasta-doktor mahremiyetinin ihlal ettiği, bunun yanında Tayfun’un her iki elinde de kelepçenin aşırı sıkılması sonucu oluşan sekonder travma bu tutanakla yazılı kayıt altına alınmıştır" dedi.

Kahraman, "Tayfun Kahraman MS hastasıdır ve hasta hakları, insan hakları ihlal edilmiştir" sözleriyle tepkisini dile getirdi.

Kahraman sosyal medya platformu X'ten (Twitter) yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Yeni Adli yılın adil olmasını dileriz. Ekte, eşim Tayfun Kahraman’a yaşatılan insan haklarına aykırı muameleye dair tutanağı tüm kamuoyuna ve yetkili mercilerin bilgisine sunuyorum. Kolluk kuvvetinden 4 personelin muayenene sırasında odada bulunarak hasta-doktor mahremiyetinin ihlal ettiği, bunun yanında Tayfun’un her iki elinde de kelepçenin aşırı sıkılması sonucu oluşan sekonder travma bu tutanakla yazılı kayıt altına alınmıştır. Hukuki süreç başladı, takipçisiyiz. Biz kanundan ve diyalogdan başka hiçbir yol bilmeyiz. Eşim Tayfun Kahraman evvela masumdur, hakkındaki iddialara dair tek bir somut delil yoktur. Bunun yanında adil yargılanmamıştır, bu anayasal hakkı ihlal edilmiştir. Gerekli hukuki adımlar atılmadığı için hâlen tutukludur. 28 aydır özgürlüğünden, kızımız Vera'dan mahrum bırakılmıştır. Tayfun'un masumiyeti ise belgelidir, tüm kamuoyu ile masumiyetinin bilgi ve belgeleri paylaşılmıştır. Tâli olarak; Tayfun Kahraman MS hastasıdır ve hasta hakları, insan hakları ihlal edilmiştir. Eşim Tayfun Kahraman’ın evimize, kızımız Vera’ya sağ salim kavuşacağı günü sabırla bekliyoruz. Türkiye Cumhuriyeti’nin şerefli, eşit ve özgür yurttaşları olarak tüm yetkililere, siyasilere ve hakimlere sesleniyoruz: Çok gecikmiş olan adaletin bir an önce tecelli etmesini sağlayın, bu zulüm bitsin."

Yeni Adli yılın adil olmasını dileriz.



Ekte, eşim Tayfun Kahraman’a yaşatılan insan haklarına aykırı muameleye dair tutanağı tüm kamuoyuna ve yetkili mercilerin bilgisine sunuyorum.



Kolluk kuvvetinden 4 personelin muayenene sırasında odada bulunarak hasta-doktor… pic.twitter.com/qMSnk0Ytcc — Dr. Meriç Demir Kahraman (@de_meric) September 2, 2024

Meriç Demir Kahraman, Gezi davasından tutuklu bulunan eşinin, MS hastalığı nedeniyle rutin nöroloji kontrolüne götürülürken, yanındaki kolluk güçleri tarafından 6 buçuk saat boyunca kelepçeli tutulduğunu duyurmuştu.

Bu durumun Tayfun Kahraman'ın bileklerindeki kan akışını durduracak seviyeye vardığını ve bileklerinin yaralar içinde kaldığını söyleyen Kahraman, "Talimatı kim verdi?" diye sormuştu.

Tepki çeken olayın ardından, Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı adli soruşturma, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı ise idari soruşturma başlatmıştı. Jandarma Genel Komutanlığı, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Tayfun Kahraman'a hastanede kötü muamele" şeklindeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirmiş ve "Tüm sevk ve tedavi işlemleri yürürlükteki kanun, yönetmelik ve yönergelere uygun olarak yapılmıştır" ifadelerini kullanmıştı.