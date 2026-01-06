Tayfun Kahraman’ı bırakın, felç kalma riski var

Gezi davasında hapis cezası verilen ve AYM’nin ihlal kararına rağmen tahliye edilmeyen Tayfun Kahraman cezaevinde MS atağı geçirdikten sonra 2 Ocak’tan beri Cerrahpaşa Tıp Fakültesinde kortizon tedavisi görüyor.Kahraman’ın sağlık durumu ile ilgili açıklama yapana avukatı Cansu Çifçi, müvekkilinin bir bacağının güç kaybı yaşadığını belirterek "Felç kalma riski var" dedi.

Kahraman, 2 Ocak’ta MS atağı geçirmesi üzerine İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Acil Durum Hastanesi’ne sevk edilerek tedaviye alındı. Kahraman’ın durumunu DW Türkçe’ye değerlendiren Avukatı Cansu Çifçi, Kahraman’ın öncelikle bacağında uyuşma ve halsizlikle cezaevi revirine gittiğini ve ardından hastaneye sevkinin yapıldığını belirtti.

YÜRÜRKEN TOPALLIYOR

Çekilen ilaçlı MR ve yapılan ileri düzey kan tetkikleri neticesinde bunun bir MS atağı olduğunun belirlendiğini anlatan Çifçi, "Bu sebeple hem ilaç tedavisinin yoğunlaştırılması hem de kortizon tedavisine başlanacağı ve bunun da cezaevi ortamında yapılamayacağı sebebiyle hastanede yatışlı tedavisine başlanmıştır" dedi.

Av. Çifçi, gelinen aşamada Kahraman’ın bacağında güç kaybı yaşadığını ve yürürken topalladığına dikkat çekti ve "ağrıları da yoğun şekilde devam etmektedir" ifadesini kullandı.

MS’in tüm sinir sistemini etkileyen bir hastalık olduğuna işaret eden Çifçi, "Bu nedenle ilerleyip felç kalma riski de var, bizim korktuğumuz senaryo bu" dedi. Kahraman’ın stressiz bir ortamda sakin ve yoğun bir şekilde tedavisinin uygulanması gerektiğini söyledi.

AYM’DEN TAHLİYE İSTEYECEĞİZ

Kortizon tedavisine başlandığını aktaran Av. Çifçi, Kahraman’ın tahliyesini istedi. Çiftçi, "Tedavinin şekline ve süresine doktorlar süreç içerisinde değerlendirecektir. Buna dair yeni bir evrakla Anayasa Mahkemesi bilgilendirilecek olup tedbir için tekrar değerlendirme isteyeceğiz.

Nihayetinde bir an evvel Anayasa Mahkemesi’nin öncelikle tedbiren tahliye ve devamında esasla ilgili tekrar hak ihlali kararı vermesini ve bunun da ilk derece mahkemesince ivedi şekilde uygulanmasını bekliyoruz" diye konuştu. Haber Merkezi