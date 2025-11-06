Tayfun Kahraman’ın eşi Meriç Demir Kahraman isyan etti: Bize bunları neden yaşatıyorlar anlamıyorum

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, Gezi tutuklusu Tayfun Kahraman hakkında Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) verdiği hak ihlali kararı üzerine yapılan yeniden yargılama talebini reddetti.

Mahkeme kararında AYM'nin "yetkin gaspı"nda bulunduğunu öne sürdü.

"NE YAPILABİLİR BİLMİYORUM"

Karardan önce Tayfun Kahraman'la görüşen eşi Meriç Demir Kahraman sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Meriç Demir Kahraman şunları söyledi:

"Bugün sabah Silivri'de Tayfun ile görüştük, karardan habersiz, umutla birbirimize sarıldık. Şu an gerçekten çok üzgünüm.

Vera'yı okuldan alacağım ve ona ne diyeceğimi bilmiyorum... Anayasa Mahkemesi kararı uygulanmadığında ne yapılır bilmiyorum.

Biz kimseye zarar vermedik, biz hayatımız boyunca kimseye kötülük etmedik, şimdi bize bunları neden yaşatıyorlar anlamıyorum.

Hayatım boyunca hayal dahi edemeyeceğim bir zulmün hedefi olmanın ağırlığını kelimeye dökemiyorum.

Umutlu olmak istiyorum, zorlanıyorum. Göz göre göre, masum olduğumuz halde ailemize çile çektirilirken ne denir, ne yapılır cidden bilmiyorum.

Kimsenin buna engel olamamasının çaresizliğini tarif edemiyorum. Perişan haldeyiz."

13. Ağır Ceza Mahkemesi'nin kararında şunlar kaydedilmişti:

"Anayasa Mahkemesince bireysel başvuruda, olağan kanun yollarında incelemesi gereken konularda inceleme ve değerlendirme yapılamaz. Zira Anayasa Mahkemesi temyiz veya istinaf mercii değildir. Anayasa Mahkemesi 'süper temyiz' mahkemesi de değildir.

Anayasa Mahkemesi somut olayda bireysel başvuru incelemesi sonucu hak ihlali kararı verirken adeta temyiz makamı gibi hareket etmiş, oluşturmuş olduğu gerekçede hem Anayasa'ya hem de kanunun emredici hükmüne açıkça aykırı hareket ederek 'Yetki Gaspı'nda bulunmuştur."