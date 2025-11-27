Tayfun Pirselimoğlu’ndan cehenneme dönen bir hayat

Yunis ALAÇAM

Senarist ve yönetmen Tayfun Pirselimoğlu’nun karanlık ve gerilim yüklü bir evrene sürükleyen yeni filmi İDEA, 28 Kasım’da sinemalarda seyirciyle buluşuyor. Film, görünürde sıradan bir olayın nasıl olup da insanın dünyasını altüst eden, akıl dışı bir gerçekliğe dönüştüğünü çarpıcı bir dille anlatıyor. Karanlık atmosferi, hassas mizahı ve Pirselimoğlu’na özgü bakışıyla İDEA izleyeni hem rahatsız eden hem de peşinden sürükleyen bir kabusun içine çekmeye hazırlanıyor.

29 Kasım Cumartesi günü Kadıköy Sineması’nda ve 2 Aralık Salı günü Atlas Sineması’nda film ekibi ve oyuncuların da katılacağı özel gösterimler düzenlenecek. Yapımcılığını Vildan Erşen’in gerçekleştirdiği filmin oyuncu kadrosunda Tarhan Karagöz, Nalan Kuruçim, Ercan Kesal, Jale Arıkan, Tansu Biçer, Gafur Uzuner, Melih Düzenli ve Enver Demirkan yer alıyor.