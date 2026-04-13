Tayfun Taşdemir, Dünya Kupası’nda bronz madalya kazandı

Kolombiya’nın Bogota kentinde düzenlenen 3 Bant Bilardo Dünya Kupası’nda Tayfun Taşdemir, bronz madalya elde etti.

Türkiye Bilardo Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre 20 ülkeden 148 sporcunun katıldığı organizasyonda Türkiye, 24 sporcu ile temsil edildi.

ÇEYREK FİNALDE KARAKURT'U YENDİ

Turnuvada başarılı bir performans sergileyen Taşdemir, çeyrek finalde bir diğer milli sporcu Berkay Karakurt ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi 50-41 kazanan deneyimli sporcu, adını yarı finale yazdırdı.

Yarı finalde Güney Koreli Myung-Woo Cho ile karşılaşan Taşdemir, rakibine 50-26 mağlup oldu. Bu sonucun ardından milli sporcu organizasyonu bronz madalyayla tamamladı.